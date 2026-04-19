Малышева: сохранение памяти о жертвах геноцида сегодня – общественный запрос

Москва19 апр Вести.Сохранение памяти о жертвах геноцида сегодня является общественным запросом. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

По ее словам, именно с опорой на общественные силы и профессиональные сообщества 19 апреля запускается обновленная версия портала "Национального портала памяти", где можно будет через личные кабинеты загружать информацию.

Очень важно, что сегодня сохранение памяти о жертвах геноцида — это общественный запрос. Поэтому, помимо загрузки информации через организованные институты, например, такой проект, как "Архивный десант". Он был инициирован Центром в задолго до принятия закона об увековечивании памяти жертв геноцида и нацелен на то, чтобы на добровольных началах наши школьники, молодежь, профессионалы Сообщества музейных сотрудников, работников архивов включались в формирование расширенной книги памяти, с рассказами, с информацией на основании архивных документов. То есть из архивных документов информация попадает на этот портал. Но очень важно, чтобы она попадала и через личные кабинеты. И поэтому через личный кабинет также можно информацию загрузить пояснила Малышева

Она также отметила, что работа с данными о мирных жителях и военнопленных крайне трудоемка и ведется вручную, собирается по крупицам, так как нет систематизированных персонифицированных фондов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство работает над продвижением международного признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. По ее словам, налажено сотрудничество в рамках российско-белорусской рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида.