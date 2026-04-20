Москва20 апр Вести.Отстаивать историческую правду России приходится на фоне все более четко выраженного на Западе желания повторить то, что не удалось 85 лет назад, а именно поделить людей на первосортных и всех остальных. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, после окончания Второй мировой войны была надежда, что мир больше никогда не столкнется с нацизмом в таком масштабе. Надежда подкреплялась процессом деколонизации, который возглавил Советский Союз, инвестируя свой политический капитал в освобождение стран и народов, в стремление к справедливости на Земле, указала Захарова.

Но, к сожалению, была и другая тенденция тоже сразу после войны. Она получила в истории название "реваншизм". И многие это слово воспринимают как политологический термин, а я считаю, что его надо называть максимально упрощенно - реванш. Желание повторить то, что не получилось у них сделать тогда, 85 лет назад. А именно, поделить человечество на тех, кто является первосортным и всех остальных, от которых нужно очистить территории сказала Захарова

Поэтому сегодня, когда западные страны предпринимают усилия по переписыванию истории, пытаясь стереть из памяти человечества подвиг советского народа и ту огромную жертву, которую он принес, установление Дня памяти жертв геноцида советского народа приобретает особую актуальность, подчеркнула она.

У них была золотая мечта - изнутри совершить реванш. Сделать так, чтобы мы сами отказались от победы, которую добыли нам наши предки, чтобы мы сами разуверились в правоте их дела. Например, конец восьмидесятых годов - десятки тысяч ложных публикаций, псевдонаучных исследований, квазиисторических институтов и институций внушали только одно: не было той победы, не было той войны, когда нашу страну жгли, когда наших людей уничтожали, сдирая с них кожу и через голод уничтожая, ничего этого не было рассказала Захарова

Она уточнила, что планомерное вытеснение советского народа из числа победителей стало для западных стран лишь началом "падения все ниже".

Они начали делить жертвы. Они начали отказывать нашей стране, и, представляете, нашему народу, тем самым правнукам, теперь уже и праправнукам, в том, что их деды, их семьи пострадали, в [возможности] почтить их память... А ведь мы никогда не отказывались от общности вклада всех народов антигитлеровской коалиции отметила Захарова

Она пояснила, что определение геноцида в международном праве состоит из пяти пунктов. Обычно, когда признается геноцид в отношении того или иного народа, хватает одного пункта.

В отношении нашей страны были применены все пять категорий, свидетельствующих о том, что это геноцид... Так вот, как у преступления нацистов и фашистов нет срока давности, так и у памяти тоже нет срока давности исторической заявила Захарова

Она также выразила мнение, что День памяти жертв геноцида советского народа нужно не отмечать, а проживать.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа.