Лавров: Россия намерена добиться от мира признания геноцида советского народа

Москва19 апр Вести.Российская дипломатия продолжит добиваться международного признания преступлений нацистов и их союзников против советских граждан актом геноцида. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Видеообращение главы ведомства в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отмечается 19 апреля, опубликовано на сайте министерства.

Лавров подчеркнул, что факты геноцида на оккупированных территориях Советского Союза юридически подтверждены во всех регионах России, где в годы Великой Отечественной войны нацистские преступники и их пособники из других стран совершали зверства против мирного населения.

Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа добавил министр

Он также отметил, что квалификация этих преступлений как геноцида закреплена в документах, принятых в рамках СНГ и ОДКБ.

В России, напомнил Лавров, также установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, включая действия, которые оскверняют День памяти жертв геноцида.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство работает над продвижением международного признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

По итогам бесед с представителями общественности стран Запада и их дипломатами Захарова констатировала, что "просвещенные" люди там не знают о многомиллионных людских потерях Советского Союза в Великой Отечественной войне.