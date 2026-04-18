Москва18 апр Вести.Российское внешнеполитическое ведомство работает над продвижением международного признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, налажено сотрудничество в рамках российско-белорусской рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида.

сказала Захарова

Дипломат отметила, что тезис о геноциде народов СССР нашел отражение в выступлении Группы друзей в защиту Устава ООН на торжественном заседании Генассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. Также квалификация преступлений нацистов и их пособников в качестве геноцида получила закрепление в многочисленных документах СНГ и ОДКБ, добавила Захарова.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.