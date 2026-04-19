Захарова сообщила о росте "исторической агрессии" за рубежом

Москва19 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о росте "исторической агрессии" за рубежом.

Об этом дипломат заявила РИА Новости в День памяти жертв геноцида советского народа.

С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории сказала Захарова

Москва видит, как в ряде стран набирает обороты война с мемориалами в честь борцов с нацизмом, отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство работает над продвижением международного признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа в годы ВОВ.