Москва19 апрВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о росте "исторической агрессии" за рубежом.
Об этом дипломат заявила РИА Новости в День памяти жертв геноцида советского народа.
С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания историисказала Захарова
Москва видит, как в ряде стран набирает обороты война с мемориалами в честь борцов с нацизмом, отметила дипломат.
Ранее Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство работает над продвижением международного признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа в годы ВОВ.