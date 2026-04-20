Захарова: День памяти жертв геноцида надо проживать, а не отмечать Захарова высказалась по поводу установления Дня памяти жертв геноцида

Москва20 апр Вести.День памяти жертв геноцида советского народа нужно не отмечать, а проживать. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Памятная дата установлена законом от 29 декабря 2025 года. В этом году впервые 19 апреля отметили День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

Мы никуда не денемся от этого клише - отмечать день. Таковы правила русского языка. Но мне кажется, было бы правильно, если бы так или иначе постепенно мы бы в отношении этого дня употребляли слово "проживать" этот день. Вот это та самая дата, это тот самый день, который нужно не отмечать, уж тем более не праздновать, его нужно проживать сказала Захарова

Она отметила, что МИД РФ активно занимается вопросом продвижения международного признания геноцида советского народа, проводятся "специальные мероприятия информационно-политического характера".

Мы не забудем, потому что это надо не мертвым, это нужно живым подчеркнула Захарова

Ранее официальный представитель МИД РФ высказалась о попытках ряда стран переписать историю и уравнять агрессора и освободителя во Второй мировой войне. Она указала, что такой подход противоречит решениям Нюрнберга.