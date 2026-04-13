Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам еврейского происхождения и заявила, что Россия настаивает на равном отношении ко всем жертвам нацистского режима.

Дипломат подчеркнула, что подобный подход, при котором право на компенсацию определяется национальностью, является крайне циничным.

Выплаты получали только те, кто мог доказать еврейскую национальность. А с остальными что? Более циничного подхода в XXI веке придумать сложно. Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха сказала она

Захарова также сообщила, что МИД направил в другие страны ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа, отметив важность этой даты для сохранения исторической памяти. По ее словам, агрессивное поведение меньшинства, направленное на искажение исторической памяти, сделало необходимым учреждение еще одной памятной даты - 19 апреля.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней - с 8 сентября 1941 года. Кольцо окружения удалось прорвать 18 января 1943 года, однако полностью блокада была снята лишь 27 января 1944 года. По различным оценкам, за это время погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство которых умерло от голода, а не от бомбардировок и артобстрелов.