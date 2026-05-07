Москва7 мая Вести.Власти ФРГ отказываются признать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Берлин, кстати говоря, до сих пор отказывается признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов в отношении советских граждан актами геноцида народов Советского союза сказала она

Захарова отметила, что сегодняшние немецкие власти так и не смогли усвоить уроки истории и сделать из них правильные выводы.

Ранее дипломат заявила, что решение Австрии объявить трех российских дипломатов персонами нон грата - надуманное и политически мотивированное. Она подчеркнула, что действия Вены вызывают решительное осуждение Москвы.