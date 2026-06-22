Москва22 июнВести.Россия будет противодействовать попыткам Германии замять вопрос с признанием геноцида советского народа нацистами в период войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметила, что Москва на различных международных площадках продолжит добиваться признания геноцидом событий, связанных с блокадой Ленинграда с сентября 1941-го по январь 1944 года.
Захарова напомнила, что Берлин отказывается признавать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов против мирного населения СССР геноцидом. Вместо этого немецкие власти используют общие формулировки о "злодеяниях" нацистов и "страданиях" их жертв.
"Замотать" вопрос германским властям таким образом не удастся. Продолжим на всех уровнях, включая Совет Безопасности ООН, добиваться официального признания властями ФРГ и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникамотметила официальный представитель внешнеполитического ведомства
В конце мая Захарова заявила, что в Армении по инициативе властей начали вычеркивать из документов термин "Великая Отечественная война".
22 июня в России День памяти и скорби — это дата начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 27 миллионов советских граждан.