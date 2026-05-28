Захарова: Армения вычеркивает фразу "Великая Отечественная война" из документов

Москва28 мая Вести.Армения вычеркивает словосочетание "Великая Отечественная война" из документов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом о том, известно ли народу Армении о такой политике своих властей.

Дипломат добавила, что ситуацию с мемориалом в городе Артик, посвященным погибшим в ВОВ героям, который хотят демонтировать, можно охарактеризовать как часть масштабного переписывания исторической памяти. По ее словам, власти Армении бездействуют в отношении планов по демонтажу монументов героям ВОВ. Официальный представитель российского МИД добавила, что это, "видимо, и есть эти самые европейские нарративы".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инициирует принятие новой конституции страны в случае победы на парламентских выборах.