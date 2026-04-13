Москва13 апрВести.Страны Запада пытаются вычеркнуть из истории свою ответственность за Мюнхенский сговор, а также вымарывают информацию о своих договорах о ненападении с нацистами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что историческая память, связанная с Великой Отечественной и Второй мировой войной, в России никогда не подвергалась сомнениям ни в одной сфере.
Они полностью вымарывают информацию и о Мюнхенском сговоре, и череду договоров о ненападении, а ведь практически все европейские страны такой документ подписалисказала Мария Захарова в ходе пресс-конференции "Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание"
22 марта Захарова заявила, что на Западе пытаются героизировать украинских нацистов. Так, по ее словам, канадские парламентарии рукоплескали нацистскому пособнику Гуньке, а местный МИД возглавляла отпетая русофобка и внучка другого нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка Христя Фриланд.