Москва20 маяВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула правительство Германии в переписывании истории и проведении политики по приравниванию СССР к гитлеровской Германии.
Дипломат отметила, что 11 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил Украину и заявил там о "вернувшейся" угрозе со стороны России.
Захарова поинтересовалась, помнит ли правительство Германии о таких исторических фактах, как уничтожение 27 миллионов советских граждан, блокада Ленинграда, а также о планах по уничтожению славян. Официальный представитель МИД задалась вопросом, почему ФРГ не признает геноцид народов СССР и сегрегирует жертв нацизма.
Формально признавая пока вину Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны (так записано в вердикте Нюрнбергского трибунала), ФРГ на деле реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии. А это почему? Потому что "помнят историю"? Потому что ее переписываютнаписала Захарова в своем Telegram-канале
Она добавила, что Писториус в последние годы последовательно формирует в немецком обществе образ "вечной угрозы" со стороны России. По логике "писториусов", немцы должны забыть об исторической вине перед Россией, послевоенном примирении русского и немецкого народов, а также роли СССР в восстановлении немецкого единства, отметила дипломат.
Таким образом, риторика Берлина возвращается на уровень 85-летней давности, заключила Захарова.