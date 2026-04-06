Москва6 апр Вести.В Германии забыли об истории и том, как желание немецкой политической элиты сделать страну главной военной силой в Европе обернулось трагедией для человечества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на публикации в немецких СМИ о том, что с 1 января 2026 года в ФРГ вступила в силу норма, в соответствии с которой все мужчины в возрасте 17-45 лет с гражданством ФРГ обязаны получать письменное разрешение бундесвера в случае планов покинуть страну более чем на три месяца. Раньше эта норма действовала только в случае введения чрезвычайного положения, сейчас под ее действие подпадают все цели длительных поездок – учеба, работа, туризм, лечение, добавила дипломат.

В пылу милитаристского угара в Германии напрочь забыли уроки истории. В прошлый раз, когда немецкая политическая элита вознамерилась сделать свою страну "главной военной силой в Европе", это закончилось трагедией для всего человечества написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя новые правила выезда для мужчин-граждан ФРГ, заявлял, что Германия делает еще один шаг в направлении воинственного безумия.