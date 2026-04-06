Москва6 апр Вести.Германия движется к мировой войне семимильными шагами, очевидно опасаясь, что она начнется без нее, хотя две мировые войны без немцев не обошлись и причинили стране катастрофический ущерб, а ее народу – катастрофические страдания. Но, как видно, двух раз было мало: руководство ФРГ решило еще раз попробовать. На прошлой неделе в германских СМИ грянула сенсация. Как сообщила газета Berliner Zeitung, в рамках закона о модернизации военной службы вступило в силу требование для всех мужчин 17-45 лет согласовывать выезд из страны. Согласно этому требованию, с начала 2026 года все мужчины должны получать разрешение от карьерного центра бундесвера, если планируют выезд из страны более чем на три месяца – будь то обучение за границей, работа или длительное путешествие.

Представительница Минобороны ФРГ в комментарии для Ippen.Media подчеркнула, что государство должно "знать на случай чрезвычайной ситуации, кто может находиться за границей в течение длительного времени". Но немецкие СМИ, в частности Frankfurter Rundschau, подняли вопрос о том, как именно новое правило будет реализовано на практике, и вскоре немецкие власти дали заднюю.

"После многочисленных сообщений в СМИ о новом законе ФРГ о воинской службе, который требует от немцев от 17 до 45 лет сообщать бундесверу о своих длительных поездках за границу, Минобороны ФРГ дало разъяснения на этот счет. По словам представителя ведомства, подразумевается, что разрешение выдается автоматически, пока воинская служба добровольная. Иными словами, в данный момент ограничение неактуально", – сообщила Deutsche Welle (Deutsche Welle, DW – признана в РФ СМИ-иноагентом).

Однако подобная постановка вопроса не более чем примитивная хитрость. В первых сообщениях не говорилось, что немецких мужчин будут, как на Украине, не выпускать из страны, а только то, что они должны уведомлять бундесвер о своих поездках за рубеж. То есть норма все же начала работать, хотя ранее подобные меры могли применяться в двух случаях: либо при повышенной внешней угрозе, признанной бундестагом или НАТО, либо при вооруженном нападении на территорию страны. Таким образом, еще один шаг от мирного времени сделан.

Руководство Германии постоянно говорит, что нынешнее время совсем не мирное. Канцлер Мерц давно по заветам Гитлера обожествляет войну, которая "объединяет нас, европейцев, так, как никогда за последние десятилетия". Этот потомок нациста вообще не видит возможности разрядки в Европе и ратует за продолжение украинского конфликта. На Мюнхенской конференции в феврале 2026 года он заявил, что шансы на быстрое завершение конфликта на Украине путем переговоров практически отсутствуют, а конфликт "закончится только тогда, когда одна из сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане".

"Цель европейских усилий должна состоять в том, чтобы российское государство не могло продолжать свои действия военными средствами и не могло продолжать их финансировать экономически", – заявил этот европейский подсвинок.

Получается, что Мерц объявил России экономическую войну, которую и без этого Европа ведет с 2014 года. Результаты этой войны не впечатляют, что признают даже западные эксперты.

"Германия, Франция, Италия и Великобритания сталкиваются с настолько серьезными экономическими, демографическими, политическими и культурными проблемами. И для того, чтобы они действительно смогли обеспечить собственную оборону, требуется гораздо больше, чем заявления о намерениях", – написала The Wall Street Journal летом 2025 года; с тех пор ситуация только ухудшилась.

Deutsche Welle сообщает, что жизнь в городах Германии стала хуже, особенно из-за роста насилия. DW цитирует выступление Мерца в бундестаге, где он во "взрывном росте насилия" обвинил мигрантов. Однако канцлера сразу бросились поправлять, заявив, что дело не в мигрантах, а в наркоманах.

"В крупных городах целые улицы превращаются в места сбора наркоманов. Жители теперь баррикадируют входы в подъезды, чтобы помешать им делать себе инъекции, употреблять или продавать наркотики", – рассказал парламентский статс-секретарь МВД де Врис.

Однако подобная поправка мало на что влияет, ведь наркоманы могут быть одновременно мигрантами, а даже если нет, то это никак не добавляет безопасности на улицы немецких городов. DW приводит социологию, согласно которой почти половина (48%) граждан Германии чувствуют себя небезопасно в общественных местах: на площадях, в парках, трамваях и автобусах. Как видим, рядовые немцы чувствуют опасность вовсе не от России, а от политики властей, неспособных установить элементарный порядок в стране.

Когда Мерц кричит о том, что "Германия возвращается!", то невольно вспоминаешь нацистскую Германию. Ведь Гитлер тоже с маниакальной страстью кинулся наводить порядок в стране и мире. Чем закончилась его бурная деятельность, для всех хорошо известно.

Мерц идет по пути бесноватого фюрера, не сворачивая, увеличивая армию и проповедуя известный лозунг "Пушки вместо масла" (распространен в нацистской пропаганде, запрещена в РФ). Он заявляет, что экономить на военных расходах ФРГ перестанет, тогда как на гражданских нуждах это делать придется, поскольку "времена рая, где любое желание осуществимо и исполняется за деньги, прошли".

Всем, кто мало-мальски знает историю, должно быть понятно, что дальнейшим развитием событий может стать только большая война. Если создать чрезмерно большую армию, то она, по выражению Наполеона, должна сама себя кормить ("Война должна кормить себя сама"), и Мерц толкает Европу в войну, как это сделал Гитлер, когда создал и оснастил вермахт. Правда, если фюрер подписывал со всеми пакты о ненападении, а потом нарушал их, то Мерц вообще ничего не скрывает, а говорит прямо, демонстрируя свой оголтелый радикализм нацистского толка.

Junge Welt пишет, что канцлер представляет ту часть правящего класса, которая ничего не извлекла из уроков истории, но стремится укоренить ненависть к русским в сознании населения.

"Сегодня пасхальные марши и протесты против войны необходимы как никогда с момента своего появления. Особенно в Германии, которая, по словам канцлера, намерена создать "самую сильную конвенциональную армию" в Европе. Фридрих Мерц не хочет завершения "прокси-войны" НАТО на Украине, чтобы истощить Россию", – говорится в публикации.

Европейские элиты подсвинков, желающих войны, вкладываются в украинский конфликт в надежде получить репарации и контроль над ресурсами России. Поэтому мирное расширение ЕС закончилось. Евросоюз в дальнейшем будут расширять с помощью оружия. Системе, которая выстраивается в Европе, необходимы колонии на Востоке. Подчеркну – не равноправные страны, а именно колонии.

"Европейские политуродцы, особенно в Брюсселе, всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС. А вот это меняет картину мира. До сих пор наша риторика по поводу членства в Евросоюзе была сдержанно-спокойной применительно ко всем соседям, даже к бандеровской Украине. Хотите – вступайте. Но сейчас все должно измениться – теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО. Это будет омерзительный сброд оголтелых европейских паразитов. И их задачей станет зарабатывать политический капитал и, конечно, бабло на раздувании русофобской истерии", – написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в МAX.

С этим невозможно не согласиться: вместо экономического союза из ЕС спешно клепают четвертый рейх, который бредит новым блицкригом. Возросшие военные расходы должны покрыть "побежденные нецивилизованные народы". Как видим, объединение Германии сыграло злую шутку. Вместо мирной страны породило военного монстра, который, как это уже было не раз в истории, пытается стать главным инициатором новой мировой войны.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"