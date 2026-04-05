DPA: мужчины призывного возраста могут пока выезжать из ФРГ без разрешения армии

Москва5 апр Вести.Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет пока имеют право выезжать за пределы Германии на длительный срок без согласования с бундесвером до тех пор, пока военная служба в стране остается добровольной. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя министерства обороны Германии.

Ранее сообщалось, что власти Германии запретили мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет выезжать из страны более чем на три месяца без разрешения Центра карьеры бундесвера.

Разрешение (на выезд из Германии - прим. ред.) считается выданным, пока военная служба в стране остается добровольной заявил агентству представитель оборонного ведомства.

Представитель министерства обороны пояснил, что разрешение на выезд из Германии считается выданным автоматически, пока военная служба остается добровольной. Он уточнил, что данное положение будет отражено в соответствующих административных регламентах позднее.

Осенью 2025 года заместитель главы МИД Германии Йоханн Вадефуль высказался за как можно более быстрое восстановление в ФРГ обязательной военной службы.

Ранее в Германии вступил в силу новый закон о военной службе, который закрепляет сохранение службы в бундесвере на добровольной основе. Одновременно им вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Закон также предусматривает возможность возврата к приостановленной в 2011 году всеобщей воинской обязанности, если добровольцев окажется недостаточно или ухудшится ситуация с безопасностью. В этом случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а недостающую численность армии планируется обеспечивать, в том числе, с помощью "случайного отбора" по типу жребия.