Захарова: Польша создает фейки об участии своих войск в битве за Берлин

В Варшаве переписали историю взятия Берлина Захарова: Польша создает фейки об участии своих войск в битве за Берлин

Москва3 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале подвергла резкой критике польские власти за попытки фальсификации событий Второй мировой войны. Поводом стало празднование в Варшаве так называемого "Дня взятия Берлина", в ходе которого представители польского ведомства по делам ветеранов заявили о единоличном водружении флага Польши на Колонне Победы 2 мая 1945 года, полностью проигнорировав вклад Красной армии.

Дипломат подчеркнула, что подобные заявления являются не чем иным, как очередной попыткой искажения правды о совместной борьбе советских и польских солдат.

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Мария Захарова также отметила, что современная польская элита целенаправленно занимается "зачисткой" исторической памяти, уничтожая памятники советским воинам-освободителям на своей территории. По ее словам, эти действия предпринимаются для того, чтобы занять роль "единственных покорителей столицы Рейха" и скрыть тот факт, что именно благодаря Советскому Союзу страна вошла в число держав-победительниц.

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Захарова противопоставила этому бережное отношение России к мемориалам героев, сражавшихся с нацизмом.

Ранее в Службе внешней разведки сравнили нынешнюю милитаризацию Польши и Прибалтики с периодом накануне Второй мировой войны.