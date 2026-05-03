Москва3 маяВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале подвергла резкой критике польские власти за попытки фальсификации событий Второй мировой войны. Поводом стало празднование в Варшаве так называемого "Дня взятия Берлина", в ходе которого представители польского ведомства по делам ветеранов заявили о единоличном водружении флага Польши на Колонне Победы 2 мая 1945 года, полностью проигнорировав вклад Красной армии.
Дипломат подчеркнула, что подобные заявления являются не чем иным, как очередной попыткой искажения правды о совместной борьбе советских и польских солдат.
Войско Польско Берлин брало, а советско – помогалос иронией процитировала Захарова логику нынешних польских властей, напомнив, что польские подразделения входили в состав 1-го Белорусского фронта
Мария Захарова также отметила, что современная польская элита целенаправленно занимается "зачисткой" исторической памяти, уничтожая памятники советским воинам-освободителям на своей территории. По ее словам, эти действия предпринимаются для того, чтобы занять роль "единственных покорителей столицы Рейха" и скрыть тот факт, что именно благодаря Советскому Союзу страна вошла в число держав-победительниц.
Вот вам еще один исторический фейк от современной Варшавырезюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства
Захарова противопоставила этому бережное отношение России к мемориалам героев, сражавшихся с нацизмом.
Ранее в Службе внешней разведки сравнили нынешнюю милитаризацию Польши и Прибалтики с периодом накануне Второй мировой войны.