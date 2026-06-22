Захарова заявила об усилении кампании против российских памятников в ряде стран Захарова: ряд стран усилил кампанию против российских памятников

Москва22 июн Вести.Некоторые государства, прежде всего страны Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом специальной военной операции усилили кампанию по уничтожению российских и советских памятников на своей территории. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Используя проводимую Россией специальную военную операцию, (эти страны. - Прим. ред.) резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия заявила она

Она сообщила, что МИД в рамках работы по противодействию фальсификации истории Второй мировой войны готовит тематические доклады. Эти материалы посвящены действиям отдельных стран в отношении военно-мемориальных объектов, в первую очередь политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.

В России 22 июня, в День памяти и скорби, ежегодно вспоминают жертв нацистской агрессии. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны - одной из самых трагических страниц в истории страны, унесшей жизни около 27 миллионов советских людей.