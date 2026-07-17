Москва17 июл Вести.Кампания по уничтожению памятников предкам, которая проводится на Украине ради создания нового пантеона героев, – это финал. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Уничтожение памятников собственным же предкам в контексте проблематики Второй мировой войны. Это же все-таки то, что пережило всех – и Кучму, и Ющенко, и даже Порошенко с тягнибоками, с яценюками и так далее … Это оставалось вот стержневой, наверное, частью украинского общества. Они даже на это пошли. Они пошли на уничтожение памятников, надгробий и даже самих могил своим собственным дедам и установку так называемого пантеона неким новым героям, куда они перезахоранивают все это отребье, которые и западниками всегда считались коллаборационистами. Это финал. Это предел сказала дипломат

Ранее сообщалось, что украинский "национальный пантеон" будет находиться на территории Киево-Печерской лавры.