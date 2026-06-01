Москва1 июн Вести.Украина помимо переписывания истории занимается гробокопательством, принимая решение о перезахоронении коллаборационистов, заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала информацию о перезахоронении праха бывшего главы Организации украинских националистов (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) Андрея Мельника в Киеве.

Помимо всего остального, что связано с политикой, идеологией, переписыванием истории, это еще какая-то действительно такая трагедия попадания вот этих неумелых, ребятишек, из которых сформирован киевский режим, которым фартануло на каком-то этапе где-то посмеяться, как-то пошутить, поучаствовать в каких-то концертах. А их попадание в ловушку действительно каких-то очень черных темных сил, которые их просто не отпускают. И у меня такое впечатление, что вот это, по сути, какое-то гробокопательство, которым они занимаются. первое, что приходит в голову, когда речь идет о захоронении коллаборационистов на территории Украины, Киева