Москва21 мая Вести.Властям Украины необходимо снизить активность группы людей, которые недовольны режимом и представляют для него угрозу. Сделать это они планируют через перезахоронение в Пантеоне героев лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская), заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, любое решение на Украине нужно искать в личном интересе политической фигуры, которая его принимает. В этом случае идея о перезахоронении в Пантеоне героев принадлежала главе Офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову.

Во-первых, из заявлений и самого Зеленского, и из заявлений Буданова мы выяснили одну простую вещь, что Зеленский поддержал инициативу…Буданова. Почему сейчас?...Я думаю, что напряженность в украинском обществе такова, связанная с многими факторами: и войной, и коррупцией, экономической ситуацией, финансовыми проблемами, ценами, и там много чего, оно все это накопилось. Она такова, что надо каким-то образом выпустить пар, причем это надо сделать не в отношении подавляющего большинства украинцев, а в отношении такой небольшой группы людей, которые очень недовольны происходящим и при этом они достаточно активны, и они могут представлять угрозу для нынешнего режима пояснил Килинкаров

Ранее сообщалось, что Зеленский похвастался планом перезахоронения лидеров ОУН (запрещена в РФ как экстремистская) на Украине. По словам главы киевского режима, уже подтверждена эксгумация останков одного из них, Андрея Мельника, в Люксембурге.