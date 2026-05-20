В Госдуме обвинили НАТО в поддержке героизации преступников из ОУН Шеремет заявил о поддержке НАТО героизации Мельника и Коновальца

Москва20 мая Вести.НАТО поддерживает героизацию лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской, запрещена в РФ) Андрея Мельника и Евгения Коновальца. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с ТАСС.

Поводом для заявления стали слова главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении перезахоронить на Украине преступников украинского националистического движения. По словам депутата, подобное стремление подтверждает, что на Украине "власть захватили рвущиеся к реваншу коллаборанты", которые придерживаются фашистской идеологии.

В этом им способствует недальновидное руководство НАТО, которое, не стесняясь, открыто поддерживают украинских коллаборантов и даже не собирается осуждать героизацию нацизма подчеркнул Шеремет

Он также выразил мнение, что последователей нацистской идеологии в будущем ждет новый международный трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом.