Москва24 апр Вести.На Украине очередная "перемога" - кредит в 90 млрд евро наконец одобрен всеми членами ЕС, и, значит, киевский режим якобы получает некую экономическую передышку. Но, по современной украинской традиции, к "перемоге" подкралась "зрада" (предательство), и оказалось, что долгожданный кредит не закроет всех потребностей страны, а потому украинцам придется еще туже затянуть пояса.

"Одобрение 20-го пакета санкций против России, а также кредит в 90 млрд евро не решат ничего для Украины", - написал в соцсетях член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Он утверждает, что и Европа, и Украина просто в очередной раз усугубят свое экономическое положение. Одни отдадут деньги, которые им самим сейчас остро необходимы, а другие не получат столько, сколько им в реальности нужно.

Экономисты наперебой называют безумием финансирование ЕС киевской хунты во время энергетического кризиса, вызванного войной в Персидском заливе, который может разрушить европейскую экономику. Зеленский понимает, что денег не хватит, и начинает давить на Евросоюз с требованием большей интеграции и регулярных финансовых вливаний, не требующих большого количества согласований.

Когда сегодня говорят о движении Украины в Европу, то упускается из виду, что Украина туда давно интегрировалась в качестве полигона, Дикого поля, пушечного мяса и помойки. И никакой другой роли Киеву никто не предложит. Украинцы должны умирать за интересы определенных европейских политиков, за что преступная власть Зеленского получает деньги, которые оседают на богатых заграничных счетах

Современный украинский неонацизм имеет, в первую очередь, экономическую природу. Украина будет получать огромные транши западных кредитов и подачек только в том случае, если воюет с Россией. А воевать она будет только тогда, когда одни будут посылать в бой, получая огромные откаты за это в виде заграничных счетов в офшорах, а другие - идти и погибать в надежде когда-нибудь обогатиться. Для этого и нужна неонацистская идеология.

У простого украинца, которому не удалось сбежать из страны-концлагеря, устроенной Зеленским и коллективным Западом, нет шансов выжить, потому официальная пропаганда прививает ему культ смерти. А культ смерти - один из важнейших признаков нацизма. Массам насаждается обязанность умереть не за родину или справедливость, убеждения или веру, а за доказательство своей исключительности, избранности. И эта смерть должна унести с собой большое количество "недочеловеков"

"Победитель доказывает только то, что он - хороший воин. Каратель утверждает себя как господин. Именно эта антропология и философия жизни нацизма оттолкнули от него большинство здравомыслящих людей Европы и мира в годы Второй мировой - ни национализм, ни империализм, ни милитаризм, ни сам по себе антисемитизм Гитлера не имели бы такого эффекта, не подняли бы такой волны отвращения и гнева, как садистская самоупоенность нацистских карателей. Именно ответ на вопрос, кто такой человек - существо, страдающее и борющееся или же мучающее и подавляющее - разделил фашизм и антифашизм поверх идеологических барьеров", - писал в 2014 году публицист Холмогоров, анализируя возрождение нацизма на Украине.

С того времени нацизм еще больше укоренился в украинском обществе и расправил плечи. За право карать, унижать, лишать жизни невинных людей сегодняшние неонацисты воюют не только на фронте, но и, отлавливая людей на улицах для кровавой бойни, запрещают русский язык и культуру, православную веру.

Зеленский не скрывает, что делает из Украины Большой Израиль. Этой войной он хочет заставить Россию каяться, как заставили каяться Германию за Холокост. Дескать, нацисты истребляли евреев, а русские истребляют украинцев, за что они будут примерно наказаны. Естественно, его и его западных хозяев больше всего интересуют репарации и захват российских ресурсов, которые и являются целью "наказания". При этом как-то упускается из виду, что идея нового Холокоста - обыкновенная афера, хотя бы потому, что евреи в нацистской Германии (в отличие от Зеленского) не пытались запретить немецкий язык, христианскую веру и не объявляли немцев недочеловеками. Ситуация была прямо противоположная: это немцы уничтожали евреев, а не евреи немцев

Под Холокост больше подходит уничтожение русского языка, культуры, традиций и единственной канонической православной церкви. В России никто украинской культуры не запрещает и украинский язык не преследует. Поэтому идеологию, которую сегодня Зеленский навязывает украинцам, легко направить против него самого.

Умберто Эко в своих "14 признаках фашизма" писал о том, что "героическая смерть" для нациста - высшая награда за "героическую жизнь". "Получается, что носителям фашистской идеологии дают сразу две награды: "правильное" рождение и "правильная" смерть, а между ними - отрезок жизни, где надо действовать ради действия, бороться ради борьбы, но не надо самостоятельно мыслить. За это дают какие-то мелкие бонусы, типа относительно сытой жизни и обещаний материального характера, которые невозможно выполнить", - рассуждает писатель.

Тут очень точно подмечена суть пустопорожней политики Зеленского. Он дает обещания, которые в принципе невозможно выполнить, а взамен требует от граждан Украины отдать за это свои жизни. А смерть и страдания украинцев он и его коррупционеры конвертируют в реальные деньги в офшорах, как это делали нацисты, отправляя деньги в Швейцарию и Латинскую Америку.

Отсюда и отрицание зверств территориальных центров комплектования (ТЦК), поскольку это необходимый элемент новой бесчеловечной украинской экономики, на которой держится власть Зеленского. Вместо требования прекратить эту позорную для страны страницу в истории идет поток оправданий. "Отдельные инциденты не являются системным явлением. В то же время полностью свести такие случаи к нулю невозможно, поскольку существует постоянное напряжение между теми, кто уже воюет и нуждается в ротации, и теми, кто пытается избежать службы", – заявляет нардеп Вениславский.

Хороши "отдельные случаи", если каждый день появляются все новые видео бесчинств ТЦК и уже начинаются суды над их сотрудниками, которые сколачивают банды и занимаются вымогательством, беря пример с вышестоящих бандитов. Все это говорит о том, что Зеленский запустил машину смерти для украинского народа и не желает ее останавливать. Украинских граждан ему совсем не жалко, поскольку он их своим народом не считает: он не счастливую Украину строит, а Большой Израиль.

Нынешняя система экономики смерти разрушила украинскую государственность до основания; теперь для Украины Зеленского нет граждан, которые имеют права, они представляют ресурс, которым он торгует с Европой. И без освобождения украинского народа от этой бесчеловечной системы уничтожения у него нет будущего

"Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет", - заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований. Президент РФ выразил уверенность, что все цели СВО будут достигнуты. Поэтому демилитаризация и денацификация Украины - единственный путь к спасению украинского народа.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"