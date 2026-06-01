Москва1 июн Вести.Вслед за Израилем Зеленского в нацизме начинает обвинять Польша. Бывший лидер "Солидарности" и экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса раскритиковал Зеленского за перезахоронение на Украине одного из лидеров ОУН (организация запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника. "Президент Украины, награждая бандитов из УПА (запрещенная в России экстремистская организация - ред.), оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди… Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке", — написал Валенса в соцсетях.

После этого президент Польши Навроцкий предложил лишить кровавого клоуна высшей награды страны — ордена Белого Орла — из-за решения присвоить подразделению украинских сил специальных операций имя "Героев УПА", сообщает Onet. "8 июня состоится заседание Капитулы Ордена Белого Орла. Я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение ордена Владимира Зеленского. Президент Украины, присвоив украинской воинской части имя "Героев УПА", предоставил лучший материал и много кислорода российской пропаганде. Я крайне негативно оцениваю это решение. Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи", — сказал Навроцкий журналистам.

Украинский МИД на это испуганно промычал, что, "инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, наши воины точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ". Но что делать с тем, что УПА совершала массовые этнические чистки поляков, и эту историю нельзя переписать так, как удобно сегодняшним украинским неонацистам?

Глаза на нацистскую пропаганду, которая является государственной идеологией Украины Зеленского, у Европы постепенно раскрываются. До этого кровавого клоуна назначили главным демократом и защитником свобод коллективного Запада, но уже появились серьезные сомнения. То, что во главе страны стоит этнический еврей, коллективный Запад записывал в победу демократии, и этот факт являлся нарративом, отрицающим возможность существования нацизма на Украине на государственном уровне. Но когда он начал вводить в национальный пантеон исторических персонажей, которые организовывали Холокост, еврейские погромы и этнические чистки, то на коллективном Западе были бы и рады этого не заметить, да не получается.

Пока речь идет только о том, что с Зеленского могут снять некий орден, который сами же и повесили. Но ситуация намного глубже, чем лишение каких-либо наград и званий. Во-первых, нелегитимный просто не может действовать иначе. Если стоит задача вечной войны с Россией, то нет возможности выстраивать пантеон героев без прислужников нацизма и организаторов еврейских погромов. История украинского и русского народов – это история братства и единения. Найти противников этого процесса можно только среди политических ублюдков и предателей своего народа. Если из современного украинского пантеона убрать прислужников нацизма, а также тех, кто торговал страной оптом и в розницу, предательски открывая двери иностранным завоевателям, то противников России в этом пантеоне не останется. Как тогда растить ненависть украинцев к русским?

Зеленский стоит в идеологическом шпагате. С одной стороны, он пытается, как заявил, превратить Украину в "Большой Израиль", страну, находящуюся в состоянии вечной войны с Россией, то есть брать пример с основателей еврейского государства и деятелей сионизма, которые строили национальное еврейское государство в окружении чуждого им исламского мира. Сионизм всегда считал ассимиляцию евреев главным врагом и делал все, чтобы мировая общественность уважала еврейский народ, его веру и самобытную культуру.

По этим лекалам действует сегодня Зеленский. Он заявляет, что спасает украинцев от поглощения русскими, для чего запрещает русский язык, культуру и дошел до запрета канонического православия, которое является традиционной украинской конфессией. Сионисты не раз подчеркивали, что никакого постоянного мира с арабами у них быть не может: арабо-еврейский конфликт был неизбежен, поскольку арабы не могли смириться с созданием еврейского государства. Зеленский взял это за кальку для описания украинского конфликта, объясняя его причины тем, что Россия не может смириться с существованием украинского государства по определению, хотя ничего подобного российское руководство никогда не заявляло.

С другой стороны, построить политический проект "анти-Россия" без героизации прислужников нацизма, которые участвовали в Холокосте и массовых казнях евреев, невозможно. Задачи основателей государства Израиль и политические задачи Зеленского различны. Зеленский вовсе не бережет украинцев, их культуру и традиции. Его задача — создать государство, которое будет диктовать условия не только России, но и Европе в целом.

А почему нет? Если член семьи советской партийной номенклатуры Кая Каллас управляет всей внешней политикой ЕС, то почему бы Зеленскому не руководить Евросоюзом в целом? Ведь он, по его болезненному воображению, Европу защитил, и теперь она должна ему покориться. А если не захотят, то у кровавого клоуна есть армия, которая быстро сделает изнеженных европейцев послушными. И нельзя сказать, что в Европе подобные стремления Зеленского не замечают. "Можно сказать, что на высших уровнях ЕС поняли, что страну, вооруженную до зубов и полную неорганизованных ополченцев, лучше иметь в качестве друга, чем постоянно видеть у своих дверей с протянутой рукой, особенно с точки зрения обороны", — пишет Il Fatto Quotidiano. Издание отмечает, что Европе следует опасаться "армии, которая включает в себя нацистские группировки".

Поэтому сегодня Европа вовсю осуществляет демонтаж его властной вертикали; это серьезно ослабляет киевскую хунту, что приведет ее к поражению, но делается это в интересах безопасности ЕС. У европейцев просто нет другого выбора, если они не хотят быть уничтоженными чудовищем, которое они сами и взрастили.

При всем этом Зеленский уже не может отказаться от преступного, уродливого и абсурдного идеологического проекта. Он героизирует врагов России, но те, кто воевал против России, точно так же истребляли евреев и поляков по национальному и религиозному признаку и были использованы Западом против украинского народа точно так же, как сегодня используется преступная власть Зеленского.

И тут возникает второй важный аспект: если коллективный Запад поддерживает современных украинских нацистов, то он несет за это ответственность. И если по Европе будет нанесен удар, то причины такого удара будут лежать на поверхности, и их нельзя будет не заметить. Европа должна четко определиться — поддерживает она нацизм в Украине или нет. Если поддерживает, то она должна осознать все риски и моральные аспекты этой политики.

Граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА, снарядов и других вооружений для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война!.. Это пока цветочки!" — написал Медведев на платформе MAX.

"Вчера бывший президент Медведев заявил, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез", — заявил польский премьер Туск. Это резко контрастирует с шапкозакидательскими заявлениями европейских политиков о том, что Москва "не посмеет" применить то или иное оружие по Европе.

Но есть и другой путь — не поддерживать украинский нацизм. Если Европа примет такое решение, это и будет предметом разговора с Москвой для урегулирования украинского конфликта. В этом случае и европейцы сохранят лицо, и россияне пойдут на контакт по этому вопросу. Не сохранит лицо только режим Зеленского, но разве стоит обращать внимание на карьеру коррумпированного, завравшегося диктатора, когда на кону стоят судьбы миллионов людей в Европе?

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"