Не останется без внимания: у Зеленского могут отобрать высшую госнаграду Польши В Польше потребовали лишить Зеленского высшей госнаграды – ордена Белого Орла

Москва29 мая Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского следует лишить ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

С таким предложением выступил лидер коалиции "Конфедерация польской короны", депутат польского Сейма Гжегож Плачек. Соответствующий пост размещен на странице политика в соцсети X.

Инициатива направлена на рассмотрение в канцелярию президента Польши Кароля Навроцкого. Поводом для этого стало присвоение Зеленским одному из элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) нового наименования, которое призвано увековечить память "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

Плачек подчеркнул, что ответная реакция Варшавы необходима для защиты памяти жертв украинских националистов и обеспечения национальных интересов страны.

Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без внимания властей Республики Польша отметил политик

Ранее бывший президент Польши (1990–1995 гг.) Лех Валенса заявил о прекращении поддержки Зеленского после его участия в церемонии перезахоронения в Киевской области останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника.

Тема Волынской резни и оценки деятельности лидеров украинских националистов остается одной из самых сложных и болезненных в отношениях между Варшавой и Киевом.

В 1943 году боевики УПА и Организации украинских националистов (запрещены в РФ) устроили геноцид поляков на территориях Волыни и Восточной Галиции, жертвами которого стали не менее 60 тысяч человек.