Москва28 мая Вести.Решение главы киевского режима Владимира Зеленского назвать элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) является сознательным оскорблением в адрес Варшавы.

Об этом заявил бывший премьер-министр Польши (2001–2004 гг.) Лешек Миллер.

Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцы испытывали отвращение написал польский политик на странице в соцсети X

Экс-премьер подчеркнул, что такое решение Зеленского нужно считать "чествованием мясников", которые убивали мирных людей только за их польское происхождение и католическую веру.

Ранее Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил спецопераций (ССО) ВСУ.

Тема Волынской резни и оценки деятельности лидеров украинских националистов остается одной из самых сложных и болезненных в отношениях между Варшавой и Киевом.

В 1943 году боевики УПА и Организации украинских националистов (запрещены в РФ) устроили геноцид поляков на территориях Волыни и Восточной Галиции, жертвами которого стали не менее 60 тысяч человек.

Апогея резня достигла 11 июля – этот день позднее получит название "Кровавое воскресенье". Тогда одновременно были атакованы 96 польских населенных пунктов и убиты до 11 тысяч человек. В основном жертвами украинских нацистов стали дети, женщины и старики.