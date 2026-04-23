Посла Украины предложили выдворить из Европы за оправдание геноцида поляков Steigan: посол Украины Боднар должен стать персоной нон грата в Европе

Москва23 апр Вести.Посла Украины в Польше Василия Боднара следует признать персоной нон грата в Европе из-за его стремления оправдать преступления одного из главарей Украинской повстанческой армии — Организации украинских националистов (УПА–ОУН, признана экстремисткой и запрещена в РФ) Романа Шухевича.

Об этом пишет норвежский портал Steigan.

Большинство из более чем 100 тысяч мирных жителей, жестоко убитых УПА–ОУН, были женщинами и детьми, поэтому любой, кто яростно защищает виновных в этом преступлении … должен ненавидеть поляков. Если так, Боднара … следует объявить персоной нон грата говорится в публикации

По мнению автора материала, дипломату, который разделяет идеологию нацистов, не может представлять интересы страны в любом европейском государстве.

Ранее Боднара раскритиковал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который подчеркнул ответственность бандеровцев за преступления против польского народа.

Нынешний киевский режим неоднократно пытался уклониться от признания Волынской резни геноцидом, заявил ранее ИС "Вести" советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.

Волынской резней называется массовое уничтожение поляков украинскими националистами в 1943–1944 годах. Все началось в феврале, когда были убиты не менее полутора сотен человек. В марте–апреле 1943 года к боевикам присоединились около пяти тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции. После этого началась серия нападений на польские села. В ходе Волынской резни погибли, по разным оценкам, от 60 до 200 тысяч человек.

Летом 2016 года нижняя палата парламента Польши утвердила 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.