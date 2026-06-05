Буданов поедет в Польшу, чтобы объясниться за чествование нацистов Onet: Буданов обсудит с властями Польши чествование деятелей УПА на Украине

Москва5 июн Вести.Руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отправится в Варшаву, чтобы обсудить с польскими властями чествование на Украине деятелей УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишет портал Onet.

По информации журналистов, Буданова примет глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

Тема переговоров – присвоение украинскому подразделению имени "Героев УПА", что вызвало негодование польских властей говорится в публикации

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что спор Польши и Украины о прославлении нацистов является проявлением "жабагадюкинга".