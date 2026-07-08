Москва8 июл Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) "сдерживать эмоции", добавив, что это Украине нужна польская помощь и Варшава уже много для нее сделала.

7 июля Буданов заявил, что ожидает дальнейшей эскалации и ухудшения отношений между киевским режимом и Польшей по мере приближения к годовщине Волынской резни​​​.

Я говорил об этом выступлении вчера с министром иностранных дел Украины. Мне кажется, что Украине лучше сдерживать эмоции сказал Сикорский

Глава польского внешнеполитического ведомства также заметил, что киевский режим требует помощи от Варшавы, а не наоборот. Сикорский указал на то, что Польша уже очень много сделала для Украины.

Вопрос интерпретации событий Волынской резни на протяжении многих лет остается одним из наиболее проблемных в отношениях между Украиной и Польшей. Пик расправ украинскими националистами польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом.

Конфликт вышел на новый уровень после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ наименование "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).