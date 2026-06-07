"Это провокация": экс-премьер Польши отреагировал на визит Буданова в Варшаву Экс-премьер Польши Миллер назвал провокацией визит Буданова в Варшаву

Москва7 июн Вести.Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Варшаву стал очередной провокацией со стороны Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat.

Политик отметил, что глава киевского режима мог отправить в республику министра или заместителя министра иностранных дел.

Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии подчеркнул Миллер

Экс-премьер подчеркнул, что присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины "имени героев УПА" (признана экстремистской и запрещена в РФ) стало первой провокацией Киева, а визит Буданова в Польшу - это "провокация номер два".

Ранее портал Onet сообщил, что Буданов отправится в Польшу, чтобы обсудить с польскими властями чествование на Украине деятелей УПА.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, спор Варшавы и Киева о прославлении нацистов является проявлением "жабогадюкинга".