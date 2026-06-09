Экс-премьер Миллер: Польша не должна быть дешевой проституткой для Украины

"Не дешевая проститутка": в Польше призвали бросить вызов Украине Экс-премьер Миллер: Польша не должна быть дешевой проституткой для Украины

Москва9 июн Вести.Польша больше не должна оставаться бесплатным тылом и перевалочной станцией для Украины, Варшаве нужно показать Киеву, что с поляками нельзя делать все что угодно, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.

С таким утверждением он выступил в эфире телеканала WolnośćTV.

По его мнению, инициированное президентом Каролем Навроцким лишение главы киевского режима Владимира Зеленского польского ордена Белого орла было хорошей возможностью сказать украинцам, что "если кто-то преступник, то его и будут называть преступником".

Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешевая проститутка! … Если президент Навроцкий объявляет, что намерен лишить Зеленского ордена Белого орла, он не может позже сказать, что передумал подчеркнул Миллер

Он отметил, что "давать заднюю" Варшаве нельзя – это будет "компрометацией уже не самого президента, а станет очередным сигналом для Киева, что с поляками можно делать все что угодно", а они все равно никак не смогут ответить.

Как считает экс-премьер Польша, непоследовательность официальной Варшавы будет истолкована так, "что поляки, как обычно, боятся бросить вызов Киеву".

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (экстремистская "Организация украинских националистов", запрещенная в России) Андрея Мельника в Киевской области, а затем присвоил подразделению боевиков страны наименование "Имени героев УПА" ("Украинская повстанческая армия", запрещенная в России экстремистская организация).

После этого Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской государственной награды – ордена Белого орла. Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал главу киевского режима за героизацию на Украине националистов, убивавших поляков в годы Второй мировой войны.