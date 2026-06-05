Москва5 июн Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал героизацию на Украине националистов, убивавших поляков в годы Второй мировой войны, и пригрозил Киеву переходом Варшавы к прагматичному бизнес-подходу в двусторонних отношениях и отказом от союзнической эмпатии.

Поводом для заявления премьера стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "Имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация).

Туск подчеркнул, что не понимает стремления украинских властей "чествовать тех, кто убивал поляков – ближайших союзников", однако выразил надежду на то, что в Киеве осознают, что они делают не так.

Если нет [понимания с украинской стороны], то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого цитирует Туска РИА Новости

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла. Заседание Капитулы ордена по этому вопросу намечено на 8 июня. Навроцкий также связал решение главы киевского режима с героизацией деятелей ОУН (Организация украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация) и указал, что Украина с точки зрения отношения к исторической памяти "пока не готова стать частью европейской семьи".

Волынская трагедия – массовое уничтожение польского мирного населения, осуществленное в 1943–1945 годах боевиками ОУН-УПА (запрещенные в России экстремистские организации) на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Польский сейм признал эти события геноцидом в 2016 году. По различным оценкам, жертвами резни стали от 50 до 100 тысяч польских граждан. Лишь за несколько лет Польше удалось получить разрешения на эксгумацию останков жертв в двух местах на территории Украины.