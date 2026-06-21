Москва21 июнВести.Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал обострение конфликта между Варшавой и Киевом стратегической ошибкой, от которой страдают обе стороны.
По его словам, в политике "ошибка хуже преступления".
Углубление конфликта политиков в Польше и на Украине - это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в деловом плане, в геополитическом плане и с точки зрения репутациинаписал Туск в X
Отношения между странами осложнились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА (организация запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла.