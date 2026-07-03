Москва3 июл Вести.Польский премьер-министр Дональд Туск считает глупыми попытки главы киевского режима Владимира Зеленского получить поддержку внутри страны за счет героизации нацистских преступников. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

Туск подчеркнул, что "ненужное решение" Зеленского вызвало напряжение между Киевом и Варшавой. И теперь, по словам премьера, глава киевского режима должен найти способ снизить это напряжение.

Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей отметил политик

Туск добавил, что в настоящий момент Польша ожидает шагов со стороны Киева.

Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не позволит Украине войти в Европейский союз, если Киев продолжит чествовать националистов Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и деятелей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская).