Глава МО Польши: с Бандерой Украина в ЕС не войдет

Варшава не пустит Украину в ЕС, если Киев продолжит чествовать ОУН и УПА Глава МО Польши: с Бандерой Украина в ЕС не войдет

Москва30 июн Вести.Варшава не позволит Украине войти в Европейский союз, если Киев продолжит чествовать националистов Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и деятелей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, все страны-кандидаты обязаны соблюдать требования Евросоюза, в том числе в вопросах исторической памяти.

Нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз сказал министр в эфире телеканала Polsat News

Он также добавил, что Польша займет жесткую позицию по этому вопросу и самостоятельно примет решение при голосовании о возможном расширении объединения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что для присоединения к объединенной Европе Украине стоит осмыслить историю. Он обратился к жителям страны и подчеркнул, что строить будущее можно только на основе правды.