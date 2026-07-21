Варшава пригрозила Киеву вето на вступление в Евросоюз Сикорский: Киеву нужно единогласие ЕС, но Варшава может заблокировать процесс

Москва21 июл Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна может использовать право вето в вопросе вступления Украины в Европейский союз. По словам дипломата, для Киева критически важно заручиться поддержкой Варшавы на всех этапах евроинтеграции.

Украине необходимо, чтобы Польша проголосовала в пятидесяти разных голосованиях. Необходимо единогласность прежде, чем Украина станет членом [Евросоюза] сказал Сикорский в эфире телеканала TVN

Он подчеркнул, что даже положительное решение в Брюсселе не гарантирует автоматического вступления: договор о присоединении должен быть ратифицирован парламентами всех государств-членов и подписан главами стран.

Глава польского МИД также обозначил принципиальные условия, которые Киев обязан выполнить.

Так что это Украина должна убедить нас, что будет такой европейской страной, которая понимает, что ни один народ не является ни в чем невиноватым и должен как-то с этим разобраться... Украина должна серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом и дивизией "Галичина" не пройдет заявил Сикорский

Он дал понять, что без осуждения преступлений украинских националистов против поляков в годы Второй мировой войны речи о членстве Украины в ЕС быть не может.

Отношения между Варшавой и Киевом обострились после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из главарей ОУН-УПА (запрещенных в РФ экстремистских организаций) и присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА". В ответ на это Польша лишила Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Варшава настаивает, что урегулирование исторических споров, в частности признание Волынской резни геноцидом польского народа, является обязательным условием для дальнейшего сближения Украины с Евросоюзом.