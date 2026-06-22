Спикер cейма Чажастый: Украина не войдет в Евросоюз без согласия Польши

В Польше заявили, что Украина не войдет в Евросоюз без согласия Варшавы Спикер cейма Чажастый: Украина не войдет в Евросоюз без согласия Польши

Москва22 июн Вести.Украина не сможет получить согласие Польши на вступление в Евросоюз, пока не выполнит условия Варшавы, заявил спикер польского парламента (сейма) Влодзимеж Чажастый.

Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью каналу Polsat News, комментируя обострение польско-украинских отношений, которые накалились после решения на Украине присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, организация признана террористической и запрещена в РФ). После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла, высшей государственной награды Польши.

Украина без Польши не войдет в Евросоюз. Может быть, мы должны наконец поставить условия сказал Чажастый

Комментируя лишение Зеленского польской государственной награды, Чажастый выразил уверенность, что Навроцкий действовал осознанно. По мнению политика, после "глупости" Киева кому-то придется пойти на уступки. В заключение спикер парламента Польши поставил вопрос: успокоится ли ситуация после решения Навроцкого или же стороны движутся к конфликту.

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига до этого заявлял, что в Польше усилились антиукраинские настроения.

В отношениях между Варшавой и Киевом тема Волынской резни и оценки деятельности лидеров украинских националистов остается одной из самых сложных и болезненных.