Москва20 июн Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий назвал неприемлемой службу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленных Варшавой, под знаменем Украинской повстанческой армии (УПА) (признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что польская армия обучила тысячи украинских боевиков.

Сегодня мы не можем с безразличием отнестись к тому, что некоторые из них будут служить под знаменем УПА. Для нас это неприемлемо заявил Навроцкий в видеообращении

Навроцкий накануне лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Конфликт между ними разгорелся из-за решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА", которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами. На ее счету многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков и украинцев.