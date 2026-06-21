Зеленский связал лишение его ордена Белого орла с внутренней борьбой в Польше

Зеленский обвинил лишившего его ордена Навроцкого в антиукраинской риторике Зеленский связал лишение его ордена Белого орла с внутренней борьбой в Польше

Москва21 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами одного из украинских телеканалов выразил мнение, что лишение его высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла — связано с внутриполитическими процессами в этой стране.

Зеленский считает, что президент Польши Кароль Навроцкий использует антиукраинскую риторику для укрепления своих позиций внутри страны.

В этой связи украинский политик провел параллель с действиями бывшего премьер-министра Венгрии (2010–2026 гг.) Виктора Орбана.

Политические дивиденды, полученные за счет ненависти, в конечном итоге приводят к ухудшению отношений между народами заявил Зеленский

Отношения между Киевом и Варшавой в последнее время значительно ухудшились. Одной из причин стало решение главы киевского режима присвоить одной из структур ВСУ наименование "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент этой страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

Боевики УПА в период Второй мировой войны были участниками Волынской резни и известны пособничеством нацистам.

Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал Варшаву и Киев за публичную дискуссию по поводу героизации пособников нацистов.

По мнению Михкельсона, конфликт, связанный с "войной орденов", отвлек обе страны от задачи по противостоянию России.