"Сделал невозможное": на Западе раскритиковали Зеленского за скандал с Польшей Политолог Дембски: Зеленский сделал невозможное, настроив Польшу против Украины

Москва4 июл Вести.Проводимая главой киевского режима Владимиром Зеленским политика в отношении Польши нанесла Украине значительный репутационный ущерб, заявил политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски.

Эксперт отметил, что своими действиями украинский политик способствовал объединению различных политических сил в Польше вокруг критической позиции по отношению к Киеву.

Зеленский сделал почти невозможное в Польше: он объединил весь политический спектр — от крайних правых до крайних левых — вокруг единого подхода к Украине. Сейчас он звучит поразительно последовательно: хватит символических жестов написал Дембски в соцсети X

Политолог указал, что из-за этого Зеленский фактически лишился важного политического актива — поддержки со стороны Варшавы.

Это "замечательное" достижение украинской внешней политики — растратить такой необыкновенный резерв доброй воли, солидарности и поддержки, который Польша сформировала для Украины добавил Дембски

Он напомнил, что политическая самонадеянность всегда имеет последствия.

Украина жила взаймы — взаймы временем, взаймы ресурсами и взаймы политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше. Но ни один кредит не длится вечно резюмировал эксперт

Отношения между Киевом и Варшавой значительно ухудшило различие в трактовке действий украинских националистов в период Второй мировой войны.

Одной из причин стало решение Зеленского присвоить одной из структур Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент этой страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

Бывший польский президент (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.

Экс-премьер (2001–2004 гг.) страны Лешек Миллер призвал украинского политика не обижаться, когда Варшава в дальнейшем самостоятельно решит, кому следует помогать, а кому нет.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала действия главы киевского режима невероятной дерзостью и отсутствием элементарной порядочности. Она сравнила его поступки с неприличным жестом в сторону Варшавы.

Сам Зеленский заявил, что никто не может указывать украинцам, кому быть благодарными и каких героев уважать.

В свою очередь, журнал Responsible Statecraft отметил, что проводимый Киевом курс на прославление националистов УПА отдаляет страну от Евросоюза.