Экс-лидер Польши Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского Экс-президент Польши Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины

Москва28 мая Вести.Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и больше не будет поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского.

В понедельник Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Андрея Мельника в Киевской области​​​. По информации украинских СМИ, могут перезахоронить останки и других лидеров ОУН.

[Зеленский] ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди написал Валенса в соцсети

Он добавил, что отказывает в поддержке Зеленскому.

По данным агентства РИА Новости, практически с самого начала СВО Валенса почти всегда появлялся на публике с большим круглым значком с цветами украинского флага.

На счету ОУН-УПА (УПА - боевое крыло объединения, запрещенная в РФ экстремистская организация) множество преступлений, включая Волынскую резню - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943-м.

О планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН Зеленский заявил 20 мая. По его словам, у страны для этого есть возможности и "моральный долг".