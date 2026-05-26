Москва26 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) Андрею Мельнику. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Зеленский открыто поддерживал фашизм. Выражение почтения одному из лидеров Бандеры, Мельнику, равносильно тому, как если бы словацкий президент выразил почтение Шане Маха. Они фашисты, и они даже не скрывают этого. Мы прекрасно знаем, что сделали люди Бандеры