Москва26 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) Андрею Мельнику. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
Зеленский открыто поддерживал фашизм. Выражение почтения одному из лидеров Бандеры, Мельнику, равносильно тому, как если бы словацкий президент выразил почтение Шане Маха. Они фашисты, и они даже не скрывают этого. Мы прекрасно знаем, что сделали люди Бандерынаписал Блага в своем Telegram-канале
Ранее прах Мельника торжественно перезахоронили на Украине.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому, желающему перезахоронить останки коллаборационистов, опасаться духа его деда-фронтовика.