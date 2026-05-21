На Украине перезахоронили прах националиста Мельника из ОУН

Москва21 мая Вести.Прах одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника перезахоронили на Украине. Об это пишут местные СМИ.

Вместе с прахом Мельника был перезахоронен и прах его супруги Софии. Ранее их останки доставили на Украину из Люксембурга.

По данным украинских изданий, позднее на Украину хотят привезти прах еще одного главаря националистов - Степана Бандеры.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне советских войск, похвастался планами вернуть на Украину останки лидеров ОУН для перезахоронения. Зеленский назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Киева, отметила, что на Украине планируют создать пантеон из представителей различного нацистского, коллаборационистского и человеконенавистнического отребья.