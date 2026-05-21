Москва21 мая Вести.На Украине планируют создать пантеон, состоящий из представителей различного "нацистского отребья". Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что киевский режим хочет создать на Украине "пантеон выдающихся украинцев", где могут быть перезахоронены деятели Украинской народной республики, Западно-украинской народной республики, а также представители Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

То есть все отребье нацистское, коллаборационистское, человеконенавистническое будет собрано по всему миру для того, чтобы стать частью славы, материализованной славы на территории нынешней Украины сказала Захарова

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки представителей ОУН для последующего перезахоронения. Он рассказал, что к настоящему моменту подтверждена эксгумация останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Люксембурге.