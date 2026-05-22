Москва22 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен перезахоронить на Украине главарей Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской, запрещена в России), потому что почитает их идеологию, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.
В таком случае Зеленскому придется выкопать и отправить в Россию прах своего деда, который воевал против фашизма в Красной армии, отметил Мирошник.
Зеленский втягивает в Киев прах своих идеологических отцов - приспешников Гитлера, коллаборационистов, бандеровцев, идеологию которых он превозносит и ей следуетприводит ТАСС слова Мирошника
Зеленский сообщил о планах вернуть на Украину останки украинских нацистских преступников.
Между тем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что НАТО поддерживает героизацию бандеровцев.