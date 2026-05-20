Москва20 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне СССР, заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) для последующего перезахоронения. Об этом он сообщил в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Зеленского, уже подтверждена эксгумация останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Люксембурге. Также ведется работа по возвращению на Украину останков Евгения Коновальца.

Мы возвращаем их. У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине сказал Зеленский

Он назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.

"Украинская повстанческая армия" (УПА, запрещена в РФ), являющаяся боевым крылом ОУН, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами​​​. Участники ОУН-УПА повинны во множестве преступлений, в том в Волынской резне - массовом уничтожении поляков в Волыни в 1943 году. Тогда же зверски были убиты и тысячи украинцев, которые отказались от сотрудничества с националистами.