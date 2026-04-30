В Кривом Роге боевиков "Азова" хоронят рядом с дедом Зеленского РИА Новости: в Кривом Роге боевиков "Азова" хоронят рядом с дедом Зеленского

Москва30 апр Вести.В Кривом Роге места захоронения участников националистического формирования "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России) теперь соседствуют с могилой ветерана Великой Отечественной войны Семена Зеленского — деда главы киевского режима.

Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа публикаций в украинских СМИ и социальных сетях.

Согласно имеющимся данным, на Всебратском кладбище, где покоится красноармеец Семен Иванович Зеленский, зафиксированы новые захоронения боевиков нацбатальона.

В частности, на этом же погосте был погребен Владислав Безкровный — водитель подразделения спецназначения "Азов", который был ликвидирован в 2024 году в результате подрыва на мине в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, журналисты выявили на данном кладбище могилу разведчика Николая Ничеги с позывным "Нож", погибшего в 2016 году под Марьинкой. В текущем, 2026 году, на Всебратском кладбище также прошли похороны Николая Шевченко, командира батальона 111-й бригады ВСУ. Сообщается, что он начинал службу в составе 98-го батальона "Азова" и был ликвидирован в конце 2025 года на донецком участке фронта.

В материале указывается, что подобное соседство выглядит контрастно на фоне боевого пути деда Владимира Зеленского. Семен Зеленский, родившийся в 1924 году, отправился на фронт в 1941-м. К 1944 году он дослужился до звания гвардии лейтенанта и командовал стрелковой ротой. В архивных документах портала "Память народа" указано, что офицер был дважды удостоен ордена Красной Звезды.

В описании его подвигов отмечается, что лейтенант Зеленский вместе с сослуживцем лично ликвидировал около полутора десятков солдат и офицеров вермахта, а его подразделение успешно отбило четыре вражеские атаки и захватило склад противника.