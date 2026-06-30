Военнопленный рассказал о переполненных могилами всушников кладбищах в Черновцах Военнопленный ВСУ: три кладбища в городе Черновцы заполнены могилами солдат

Москва30 июн Вести.Кладбища в украинском городе Черновцы переполнены новыми воинскими захоронениями, сообщил ТАСС взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 116-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Франц Юрашик.

Агентство опубликовало видеозапись разговора с военнопленным.

У нас в городе Черновцы уже есть три кладбища. Одно центральное уже заполнено … И где-то там оборудуют новые кладбища рассказал Юрашик

Украинец возложил ответственность за массовую гибель военнослужащих на главу киевского режима Владимира Зеленского.

На его совести эти кладбища, практически все. Потому что можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста добавил военнопленный

Эксперты с Украины и из других стран неоднократно указывали на то, что официальные данные о потерях, озвученные Киевом, значительно занижены.

В феврале 2025 года Зеленский назвал цифру 46 тысяч погибших, но признал, что десятки тысяч военнослужащих числятся пропавшими без вести.

В апреле того же года телеканал CBS News сообщил, что потери ВСУ достигают около 100 тысяч человек. Летом французская газета Le Monde писала, что Киев намеренно занижает число погибших, в то время как на украинских кладбищах практически не осталось свободных участков.

Весной 2026 года украинские СМИ написали, что предприятия кремационной инфраструктуры в стране находятся в критическом состоянии и работают на пределе возможностей.