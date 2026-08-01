На Украине разозлились из-за слов Зеленского о потерях ВСУ Украинский историк Гавришко удивилась словам Зеленского о потерях ВСУ

Москва1 авг Вести.Украинский историк Марта Гавришко удивилась словам главы киевского режима Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 50 тыс. военных.

Накануне Зеленский заявил, что ВСУ потеряли на поле боя убитыми порядка 50 тысяч военнослужащих. По его словам, еще 400 тысяч военных получили ранения.

Историк в этой связи задалась вопросом, почему в таком случае на улицах городов Украины мужчин ежедневно отлавливают для принудительного призыва на службу в ВСУ.

Тогда почему мы каждый божий день видим видео принудительного призыва на военную службу на улицах украинских городов? Почему на мужчин охотятся, как на бродячих собак, их избивают и за руки и за ноги затаскивают в военные фургоны? написала Гавришко в социальной сети X

Ранее журналист Алекс Христофору заявил, что глава киевского режима своей ложью о потерях украинской стороны хочет продолжать эскалацию конфликта.