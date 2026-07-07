Москва7 июл Вести.Рядовые солдаты ВСУ используются киевским режимом для пропаганды. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

По ее словам, бойцов отправляют на позиции, откуда они больше не возвращаются. Такая тактика командованием ВСУ избрана целенаправленно.

Самое главное то, что солдат ВСУ рассматривается не просто как пушечное мясо, а как инструмент пропаганды. И в интересах этой пропаганды Украине выгодно бросать солдат в совершенно безвыходные ситуации, куда невозможно доставить продукты и боеприпасы. И задача солдат заключается только в том, что они должны зафиксировать свое присутствие, чтобы опровергнуть заявление российской армии о контроле над этой территорией. Мы видели это и в Мирнограде, в Покровске, и в Красноармейске и везде абсолютно одна и та же картина объяснила она

При этом, подчеркнула Шеслер, такими роликами с передовой киевский режим старается воздействовать на западных покровителей.

Солдат бросают [на позиции], чтобы зафиксировать их присутствие там. Что с ними будет дальше, командование не интересует. Им не дают воды, их цель просто быть инструментом в пиар-кампании Зеленского. И Зеленский при помощи этой пиар-компании воздействует на НАТО, на западных лидеров, доказывая свою успешность и успешность своей военной кампании отмечает Шеслер

При этом, указала она, даже сдача в плен для рядовых ВСУ является сложной операцией, поскольку зачастую их ликвидируют собственные сослуживцы.