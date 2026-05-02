Пленные бойцы ВСУ просят обеспечить для сослуживцев безопасные пути сдачи в плен Пушилин: пленные боевики ВСУ ищут для сослуживцев безопасные пути сдачи в плен

Москва2 мая Вести.Украинские военнопленные говорят о большом количестве боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотят сдаться в плен и ищут для этого безопасные пути, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин агентству ТАСС.

Низкая мотивация боевиков ВСУ обусловлена методами мобилизации, которые используют сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), отлавливая людей без разбора для отправки на фронт, отметил Пушилин.

Те пленные, которые попадают, они говорят: "Послушайте, а что нам делать? Нас поймали, нас бросили без всякого, дали в руки оружие. Назад мы пойти не можем - нас убьют. Вперед мы пойти тоже не можем - нас тоже убьют или подорвемся на минах, или беспилотники нас уничтожат". То есть, вот эти моменты. Пленные говорят: "Что нам делать? Появилась возможность - все, мы сдались в плен. Таких, как мы, может быть больше, дайте алгоритмы" приводит ТАСС слова Пушилина

Пленный украинский военнослужащий Сергей Валябский заявил, что инструкторы ВСУ обманывали мобилизованных и пугали их рассказами о мучительной смерти в случае попадания в плен.

Кроме того, пленный украинский военнослужащий Андрей Шалдува признался, что инструкторы ВСУ всячески издеваются над боевиками, в том числе привязывают к деревьям, если солдаты не хотят идти на фронт.